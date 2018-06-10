Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (4)

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftarını Adana’da vatandaşlarla birlikte yaptı.

CHP İl Başkanlığı tarafından Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı, semazen gösterisiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik alanına geldiğinde kısa süreli izdiham yaşandı. Okunan ezanın ardından dua eden Kılıçdaroğlu, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

İŞSİZLİK SORUNUNA ÇARE BULMAMIZ LAZIM

Daha sonra kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, huzur dolu bir Türkiye arzuladığını dile getirerek şunları söyledi:

“Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşla tokalaştım, biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum Türkiye’de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı toplumda huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24’ünde sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye’yi inşa etmek için birlik için, huzur içinde yaşamak için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin ve hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.”

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