Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.
Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı.
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