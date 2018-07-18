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Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanına hakaret içeren karikatürü Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı.

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