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Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

TUTUKLU CHP'Lİ GENÇLERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra tutuklanan  CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi 5 genci cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

TUTUKLU CHP'Lİ GENÇLERİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra tutuklanan CHP Antalya Gençlik Kolları üyesi 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kepez E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu gençlerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Döşemealtı Belediyesi'ndeki mesirelik alanda tutuklu gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Antalya'da genç arkadaşlarımız tutuklu, onları ziyaret ettik. Daha sonra aileleriyle görüştük. Bazı sorunları var. O sorunların çözülmesi için il başkanımız ve milletvekillerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ailelerin bazı beklentileri var. Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığı'ndan bir izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım ve bu arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Herhangi bir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama (2)

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