Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Alparslan ÇINAR-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere Antalya'ya geldi. CHP lideri, Antalya Havalimanı'nda partililer tarafından 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu' pankartı ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü Uluslararası 34'üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliğine katılmak üzere saat 17.00'de hava yoluyla Antalya'ya geldi. CHP liderini Antalya Havalimanı'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Bazı partililer karşılamada 'Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu Antalya'ya hoş geldiniz' parkartı açtı. Ancak bazı partililerin müdahalesiyle bu pankart toplatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle havalimanından ayrılarak Memorial Antalya Hastanesi'nde kanser tedavisi gören CHP Antalya eski Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ı (66) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Akaydın'la bir süre görüşerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun temennisinde bulundu.