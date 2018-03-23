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Kılıçdaroğlu'na yeni baş danışman

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkan Yardımcısı Demir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı oldu

CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısı Demir'e iletildi.

1985 doğumlu olan Demir, Jeoloji Mühendisliği ve Kamu Yönetimi bölümlerini okudu.

Dört dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve iki dönem ana kademe Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Demir, önceki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik Parti Meclisi anahtar listesinde de yer almıştı.

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