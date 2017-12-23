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Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 13:56 | Son Güncelleme 13 saat önce

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuna yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da geleceğim ve o adaların tamamını alacağım" dedi.

Kocaeli'de STK'lar ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerlilik ve millilik' eleştiriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Ege Adaları'nın 18'ini işgal etti. Dile getiriyorum. 18 Ada ile ilgili cümle kuramıyorlar. Yunanistan Savunma Bakanı cevap verdi bana 'Gel de al' diye. 2019'da geleceğim ve o adaların tamamını alacağım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Korkudan cevap bile veremiyor. Hani sen dünya lideriydin. Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana yerlilik ve millilikten bahsetmesin. Kendi topraklarını terör örgütüne bırakacaksın, sonra da kalkıp yerlilik ve millilikten bahsedeceksin" diye konuştu.

Muhtarlar için kanun teklifinde bulunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz bu kanunu yapıp Meclis'e vereceğiz. Güçleri yetiyorsa gelsinler beraber bu kanunu çıkaralım. Muhtarlar mademki demokrasiyle geldi, onlara saygı göstermek siyasetin görevidir. Muhtarlar güçlendikçe bu ülkede gerilim olmaz" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek!

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Hiç kimse memnun değil yaşamından. Efendim büyüme arttı. Büyüme arttıysa çiftçi niye isyan ediyor. Kamyoncular neden memnun değil. Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli."

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu panos kammenos

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
tamam Şampiyon !agır ol biraz yaparsın biliriz 15 Temmuz gecesinden biliyoruz neler yapabileceğini zaten ))
@palermo544 Ahlaksız adamlar.Destek vereceğinize Yunan alçaklarının yanında duruyorsunuz.Tıpkı reza ve fetö alçaklarının yanında durduğunuz gibi.Bu arada sizin adamınız Hayati efendi 15 Temmuz2da havaalanından nasıl çıktı acaba.Sn.KILIÇDARĞLU ile aynı uçakta idi de.
@palermo544 Yunan tohumlarından başka ne yorum beklersin ki...
inşallah. yaparsa CHP yapar. osmanlıdan sonra ilk fethi sayın Bülent Ecevit yaptı kıbrısı aldı şimdide yine CHP adaları geri alır inşallah
bu adalar akape lilerin zamanında verilmiş ve akape lilerin hesap vermesi gerekir ... her şey e zıplayan akapeliler ne hikmetse bu konuda çıt çıkarmıyor !!!!
inşaallah aday olur .. 9. hezimeti gormek istiyorum
NERDE BİZİM ORTADOĞU TARZANLARI. TÜRKÜN ADALARI NE HALE DÜŞTÜ .
ulen yıllarca iktidar oldunuz emekli memur acından öldü..şimdi donkişotluk yapıyorsun adaalacakmış nah alırsın sen adayı felan..sen kendine bile oy kullanamayan zavallı çek git lan bu ülkeden eyyamcı herif..din yok kitap yok ahlak yok ağzı bozuk sana kim oy verecek anadoluda işiniz gücünüz saz çalmak heykel yapmak..
@kahramansanal hiç iktidar olmadılar sığır
@kahramansanal Ortalıkta siyaset biliyorum deyip de laflara girme... Fena şamarlarlar seni...
@kahramansanal Ayıp ayıp...Dini imanı olanlarıda görüyoruz..ağzı bozuklarıfa millet görüyor
Komşularımızın hepsi ile kavagalı olduk diyen bu CHP kafalılar değilmiydi?Bu chp hep bundan kaybediyor işte..söyledikleri ile yaptıkları ve yapacakları bir değil..2019 da ben savaşacağım diyerek oy istenir mi?bunu chp yapar işte..
@s.hazir Haberden bu anlamı mı çıkardın? Tayyip boşuna sizin zekanıza inip konuşmuyor. Birbildiği varmış demek ki...
bizim yöresel bir atasözümüz var sıç pisiğum bikürek .tam kılıçoğlinun cevabına cevap
Tutmayın Küçük Enişteyi :)
@kardelentrafik Tutalım ki Yunan dölü sevinsin mi.Ama belki sen de yunan olabilirsin.
Türkiye'den değil,KILIÇDAROĞLU'ndan flaş yanıt.Türkiye'yi yöneten zihniyet gık bile diyemiyor.
Yorumlara bakıyorum da,Yunan dölleri çok rahatsız olmuş.Ne de olsa reislerinin peşinden gidenler bunlar.
At yalanı arazi müsait avcının atışına engel olmayınız
Üzgünüm ama sen hiçbir zaman bu ülkenin başında olamayacaksın. Bu ülke senin ve bahçelinin kötü, hiçbir yaptırımı olmayan muhalefeti yüzünden bu halde. Eğer bu milleti çok seviyorsanız sen de bahçeli de partilerinizi gerçek milliyetçi, demokrat, halkçı kişilere devredersiniz. Yoksa partilerinizle birlikte kaybeden siz değil bu millet olacak.
Bu yunanlar dayak yeyip kacarken donup gelsene lan diye bagirip kacan cocuklara benziyor. Hayir dovecez dovmesinede dunyaya rezil olcaz gucunuz bunlarami yetio bacak kadar yunanlilari dovuyosunuz diye. O yuzden yunanlilara sadece oglum bak git diyorum kuregin sapini kafana yemeden :))
kemal sen 2019 da sarayın klozetlerine kontol etmeye gelirsin ancak.
ulusal anlamda bu yaşıma kadar verilmiş en güzel cevap. varol KILIÇTAROĞLU.
TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ. SALIVERİN GİTSİN!!!
Ya zaten o adalar yunanistanın hakkı rum kardeşlerim güle güle kullansın darısı ermeni kardeşlerimin başına
PKK' nın destekçisi HDP ile ittifak yapacaksın. FETÖ' ün çizdiği yol haritasında hareket edecek ve söylem gerçekleştireceksin. Kaset ile kurgulanmış olayda başrol oynayacaksın. Adlar Yunanlılara verilirken Gergedanın burnunun ucunu göremediği gib, senin zihniyetindeni İsmet İnönü bu adalar bu kadar yakınmıy dı diyecek sonra da vatan toprağına sahip çıkacaksın. 15 temmuzda nerdeydin. Adalar yunanlılara bırakılırken senin zihniyetin nerdeydi. Ahmet Nejdet SEzer bütün DHKPC' leri dışarı çıkarıp benim askerimi şehit ederken nerdeydin.
Ya bu chp deki huy hiç mi hiç değişmeyecek mi bu kadar mı olur 1940 yıllardan ber chp zihniyeti devam ediyor biraz türkiye için yapıcı olun o adaların yunanlara verilmesine zamanında inzasını atan lozan da inönü şimdide 2019 kılıçdaroğlu alacakmış sen alırsan ancak resimlerini alırsın onuda çerçevesini yaptırırsın
BİR SOSYAL DEMOKRATA BÖYLE SAĞCI SÖYLEMLER YAKIŞMIYOR. YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ, İSTİYORUZ BİZ. OY ALMAK İÇİN SALDIRGAN SÖYLEMLERE GEREK YOK. DOĞRUYU SÖYLE İKTİDAR OLMAYA GEREK YOK, AHLAKLI OLMAK KAFİ.
bırak be kılıçdaroğlu tayip verdi senmi geri alacaksın kime lazımsa onlar alsın bu ülkeye kazık atan soyan hainlik yapan her zaman pirim yapmıştır belkide sattı nerden bilecegiz unutma osmanlının borçlarınıda bu cumhuryet ödemişti
sessizlikiyidir_2016 - Senin ya yaşın çok küçük yada tarihten haberin yok. Kıbrısı alan Bülent Ecevit değil Necmettin Erbakandı. Ecevit Yurt dışında bulunduğu sırada Erbakanın emriyle Kıbrısa çıkarma yapılmış olup Ecevit dönüşünde bundan haberi olmuştur. Hatta İptal etme girişiminde bulunmuş fakat Kıbrıs çıkarması başladığından engelleyememiştir.
AĞZINA SAĞLIK MİLLİ DUYGULARDAN BAHSEDENLERİN SAHİP ÇIKMADIĞI KİMSENİN SESİNİN ÇIKMADIĞI CÜSTÜNÜN KAPATILMAYA ÇALIŞILDIĞI AYNI ZARRAFIN RÜŞVET OLAYLARI BİR ZÜRÜ ÇOCUKLARA TECAVÜZEN KAPATIMASI GİBİ YUNANIN SAVAŞLA ALAMADIĞI TOPRAKLARIN NASIL VERİLDİĞİNİ Bİ AÇIKLARLARSA UYUYANLARDA BELKİ UYANIR YUNAN ADALARINA TOPUNU TÜFEAĞİNİ ASKERİNİ YIĞMIŞ TÜRK VATANDAŞI O ADALARA GİDEMEZKEN YUNANLILAR CİRİT ATIYOR DANGALAK YUNAN BAKANIDA EFELENİYOR GELDE AL DİYE RACON KESMEYİ KİMDEN ÖĞRENMİŞ ORAYA GELİRSEK YERYERİNDEN OYNAR HALA TÜRK KANIYLA ATATÜRK İLKELERİYLE YAŞAYAN MİLYONLAR VAR KAÇACAK YER ARARSINIZ
gelemeyeceğini biliyor o yüzden kuru sıkı atmasında sıkıntı yok. kudüsde dahil suudi topraklarına kadar olan sahayı topraklarımıza katar ve iran ve suudi arabistanla bizi komşu bile eder.
MİLLİTİN ALTINDAN YATAĞINI ALSALAR HABERLERİ OLMAYACAK İNSANLARIN DİLİNDE TÜY BİTTİ 18 ADANA YUNANLILAR GİRDİ İYŞGAL ETTİ DİYE KİMSEDEN TIK YOK ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDİYORLAR DİYORLAR TIK YOK ZAMLAR HERYERDEN GELİYOR DİYORLAR SES YOK NE ZAMAN SES VERECEKSİNİZ ACABA ÜLKENİZ AMERİKAYA SATILDIĞI VATANSIZ KALINDIĞI ZAMANMI HALA SUSUNLARADA DUYARSIZ DAVRANANLARADA HALA BİRİLERİNİN KIÇINI YALAYANLARADA ALAYINIZA LANET OLSUN
Durun hesap uzmanı küçük enişte şimdide strateji uzmanı olduğunu da söylerse hiç şaşırmayın.
kemal a bak bu darbe olsa tankın karşısına çıkacak ilk adam.darbe oldu darbecilerle anlaşıp kaçan tek lider oldu tc tarihin de her darbe de darbeciler siyasetçileri toplarken kk yı be güzel göndermişler. Kk sen değil ada güney doğuyu çok sevdiğin cici çocuklara piknik yapan ailelere bir güzel de verirsin yalancı iftiracı seni.8
Bu türbe taşınmamış olsaydı orada şehit olan 10'larca asker için yine hükümet suçlanacaktı. Eksiyi artıyı doğruyu yanlışı güzeli çirkini kimin yaptığına bakarak eleştirebilen bir muhalefeti kim dinleyebilir? Söylediği doğru şeyler de vardır elbette ama eleştirilerin işlerin arkasından yalnızca oy toplama kaygısı yatmasından, yönetimsel sorunlara katkı sağlamak ile ilgilenmemelerinden dolayı (örneğin hükümet onların yardımını kabul etse, bunu her kürsüde söyleyip malzeme yapacaklarından) kimse iş birliği yapmıyor.
Tüm AKP liler ve beşine yalakalık yapan sadce Bahçeliler dahil"Türk tarihinin yüz karası dırlar.Hiç duyulmuş mu Türk askerinin başına cuval geçirme ya da Atamızın sandukasını alıp kaçmak.Kan ile sahip olunan toprakları bırakıp kaçmak.Bu insanlara milliyetçi denmez.Vatan satıcı denir.Ede adaları ne oldu AKP seçmeni.
İleride yunan yetkililer biz bu adaları satın aldık derlerse hiç kimse şaşırmasın ve bir gün o gün gelecektir, erdoğanın en ufak eleştiriye nasıl tepki verdiğini eyyy bilmem kim diyerek malgalda kül bırakmadığını görüyoruz ama 18 adanın işgal edildiğini ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini her kes söylüyor yunan bakanın küstahça gelde al açıklamasına bile cevap veremiyorsa duymazdan geliyorsa, zarrabın bakanlara milyonlarca dolar rüşvet verdim demesine bile hem çağlayan hem kendisi bir açıklama yapmıyorsa burada oturup düşünmek lazım,kudüs hamlesi gerçekleri örtmeye yetmez.
Erdoğan'ın bu herife;hadi izmir belediyesi fakirlere 600 tl dağıtsın,hadi yap deyip bu herifin suspus olduğu resim gözümün önüne geldi.
süleyman şah türbesini pensilvanyadaki hırsız ağababan aldırdı rahat bir devlet kurulsun orda
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