Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kocaeli'de STK'lar ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerlilik ve millilik' eleştiriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Ege Adaları'nın 18'ini işgal etti. Dile getiriyorum. 18 Ada ile ilgili cümle kuramıyorlar. Yunanistan Savunma Bakanı cevap verdi bana 'Gel de al' diye. 2019'da geleceğim ve o adaların tamamını alacağım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Korkudan cevap bile veremiyor. Hani sen dünya lideriydin. Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana yerlilik ve millilikten bahsetmesin. Kendi topraklarını terör örgütüne bırakacaksın, sonra da kalkıp yerlilik ve millilikten bahsedeceksin" diye konuştu.

Muhtarlar için kanun teklifinde bulunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz bu kanunu yapıp Meclis'e vereceğiz. Güçleri yetiyorsa gelsinler beraber bu kanunu çıkaralım. Muhtarlar mademki demokrasiyle geldi, onlara saygı göstermek siyasetin görevidir. Muhtarlar güçlendikçe bu ülkede gerilim olmaz" dedi.