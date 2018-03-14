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Kılıçdaroğlu'ndan, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcasına taziye telefonu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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