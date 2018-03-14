Kılıçdaroğlu'ndan, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcasına taziye telefonu 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.