Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti-MHP ittifakına yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda elçilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, erken seçim olasılığına ilişkin “AKP kendisi için avantaj hissettiği yerde seçime gider. Ancak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
‘DOĞAL KENETLENME’
Edinilen bilgiye göre, AB büyükelçilerinin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen zirve ve ittifak senaryolarına ilişkin soruları üzerine CHP Lideri, “Bu yeni bir gelişme değil. İttifak referandum sürecinde ortaya çıktı. AK Parti, MHP ve BBP referandumda da birlikte hareket etmişti. Türkiye’de demokrasiyi ve tek adam rejimini tercih eden iki kesim var. Biz, demokrasiyi savunan kim varsa dayanışma içinde olacağız, birlikte hareket edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Referandum sürecinde “Hayır” kampanyasına destek veren, parlamenter sistemi savunan partiler ve kesimlerle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her parti kendi adayını çıkaracak. Kimin adayı ikinci tura kalacaksa onun etrafında doğal bir kenetlenme olacaktır” diye konuştu.
MACRON’UN SÖZLERİ
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP Lideri, Erdoğan’ın Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye AB’ye tam üyelik dışında alternatif öneri sunduğunun anımsatılması üzerine ise “Yaşanan sıkıntıların farkındayız ancak bu öneriyi kabul etmemiz mümkün değil. CHP’nin iktidarında AB ile tüm sorunları giderip yeniden tam üyelik hedefiyle ilişkileri canlandıracağız” ifadesini kullandı.
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