HABER

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti-MHP ittifakına yorum

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 05:57 | Son Güncelleme 42 dakika önce

AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti-MHP yakınlaşmasına ilişkin sorular üzerine “AK Parti, MHP ve BBP referandumda da birlikte hareket etmişti” dedi ve ekledi: “Biz, demokrasiyi savunan kim varsa dayanışma içinde olacağız”

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti-MHP ittifakına yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda elçilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, erken seçim olasılığına ilişkin “AKP kendisi için avantaj hissettiği yerde seçime gider. Ancak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘DOĞAL KENETLENME’

Edinilen bilgiye göre, AB büyükelçilerinin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen zirve ve ittifak senaryolarına ilişkin soruları üzerine CHP Lideri, “Bu yeni bir gelişme değil. İttifak referandum sürecinde ortaya çıktı. AK Parti, MHP ve BBP referandumda da birlikte hareket etmişti. Türkiye’de demokrasiyi ve tek adam rejimini tercih eden iki kesim var. Biz, demokrasiyi savunan kim varsa dayanışma içinde olacağız, birlikte hareket edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Referandum sürecinde “Hayır” kampanyasına destek veren, parlamenter sistemi savunan partiler ve kesimlerle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her parti kendi adayını çıkaracak. Kimin adayı ikinci tura kalacaksa onun etrafında doğal bir kenetlenme olacaktır” diye konuştu.

MACRON’UN SÖZLERİ

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP Lideri, Erdoğan’ın Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye AB’ye tam üyelik dışında alternatif öneri sunduğunun anımsatılması üzerine ise “Yaşanan sıkıntıların farkındayız ancak bu öneriyi kabul etmemiz mümkün değil. CHP’nin iktidarında AB ile tüm sorunları giderip yeniden tam üyelik hedefiyle ilişkileri canlandıracağız” ifadesini kullandı.

Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor
Kritik görüşmede tarihi karar! Sıra ittifakın yol haritasında
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Kılıçdaroğlu ak parti ittifak CHP Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz

Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor

Oy kaybını önleyecek formül! MHP istedi AK Parti sıcak bakıyor

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!

MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası!

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.