Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Ajansına kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının (AA), Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu bildirdi.
Kılıçdaroğlu, 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün kuruluş genelgesinde vurguladığı üzere, Anadolu Ajansının görevinin, "ulusal ve kutsal bir savaş olan Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'ya ve dünyaya en doğru haberlerle aktarması" olduğunu hatırlattı.
Bu nedenle, kurulduğu tarihten itibaren üstlendiği doğru ve tarafsız haber sorumluluğunun, AA'nın vazgeçemeyeceği bir Milli Kurtuluş Savaşı mirası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"6 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biridir. Bu duygularla, AA'nın temellerini atan Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin şahsında hayatta olmayan tüm mensuplarınıza şükranlarımı sunuyorum. AA'nın kuruluş yıl dönümünde, tüm çalışanlarına, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum