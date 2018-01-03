Kılıçdaroğlu'ndan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun telefonu

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde çıkan yangın sebebiyle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili bilgi alarak, BBP Genel Başkanı Destici'ye ve BBP Camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.