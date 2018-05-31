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Kılıçdaroğlu'ndan burs verdiği öğrenciye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'dan Amasya'ya giderken, burs verdiği imam hatip lisesi öğrencisi Özge Biçer'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burs verdiği imam hatip lisesi öğrencisi Özge Biçer'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Çorum'dan Amasya'ya geçen Kılıçdaroğlu, yolculuğu sırasında Çorum'un Güney köyünde yaşayan, burs verdiği Özge Biçer'e ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyarette Biçer ile okulu ve dersleri hakkında bir süre sohbet etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

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