Kılıçdaroğlu'ndan burs verdiği öğrenciye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burs verdiği imam hatip lisesi öğrencisi Özge Biçer'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Çorum'dan Amasya'ya geçen Kılıçdaroğlu, yolculuğu sırasında Çorum'un Güney köyünde yaşayan, burs verdiği Özge Biçer'e ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, ziyarette Biçer ile okulu ve dersleri hakkında bir süre sohbet etti.

