Kılıçdaroğlu’ndan Çiftlik Bank açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bankla ilgili, "Dolandırılan bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK’dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesi var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 18 Mart’ın Şehitler Günü ve aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi’nin de 103’ncü yıl dönümü olduğuna değinerek, "Çanakkale’nin her karışında onlarca şehidimiz vardır. Gelibolu’nun her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. Olağanüstü bir mücadele verilmiştir. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor ama bizim belediye başkanının konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği belediye başkanını niye dışlıyorsun? Sen 18 Mart’ın da ne olduğunu bilmezsin. Hani diyor ya ‘tek devlet’. Sanki bir ülkede beş tane devlet var. Zaten tek devlet. İlla Rabia’yı çevirecek. Sen Rabia’nın hayranısın, İhvan’ın yoldaşısın. Biz de Anadolu Müslümanlığını savunuyoruz, Hacı Bektaş-ı, Mevlana’yı savunuyoruz biz. Çanakkale Savaşı aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal’in milli kurtuluş savaşımızın önsözünü yazdığı bir savaştır. Gazi Mustafa Kemal’in bir lider olarak dünya sahnesine çıktığı savaştır. 18 Mart Şehitler Günü Cuma günü bütün camilerimizde hutbe var. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin onurudur, gururudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanın bile saygı gösterdiği birisi. Kahramanlıkları var. Aynı zamanda gazi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kahramanı. O Çanakkale savaşlarında en üstteki komutan kimdi? Liman Von Sanders bir Alman. Osmanlı hayranlarına seslenmek isterim. Osmanlının paşası yok muydu bir Alman’ı getirip paşa diye koydular. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Çanakkale Zaferi de olmazdı" şeklinde konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığına sormak isterim. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?" diyen Kılıçdaroğlu, "1920’lerde 1930’larda harabeye dönmüş camiler için ödenek ayırıp camileri tamir ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz? Çanakkale’yi Atatürksüz kabul etmek mümkün değil. Siz nasıl Gazi Mustafa Kemal’i anmazsınız, rahmet okumazsınız. Yazıktır, günahtır. Bu memlekete yazıktır günahtır. Bu memlekete kötülük yapıyorsunuz. 80 milyonun kalbini kırıyorsunuz. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin gölgesinde kalmaz. Biz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bütün din insanlarının başımızın üstünde yeri var. Bir başkan yardımcılığına bir kadının atanması beni son derece memnun etmiştir. Ama bu ülkenin tarihine, kültürüne, inancına uygun düşen, geçmişte bu ülke için mücadele edip bugün olmayanlara rahmet okumaktır. Bu bizi küçültmez, bu bizi yüceltir. Diyanet’in görevlerinden biri de bu ülkede dini gerçek anlamında halka aktarmaktır. Diyanet’in de kendine ders çıkarması lazım" ifadelerini kullandı.

Şahin Alpay’ın serbest bırakılmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Altan’lar için niçin bir karar vermedi AYM. Bunu da bekliyoruz" dedi.