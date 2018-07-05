Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İl Başkanı Rıfkı Güvener ile ailenin yaşadığı eve geldi.
Burada, Eylül'ün babası Halil İbrahim ve annesi Şerife Yağlıkara'ya "başsağlığı" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Eylül için okunan duaya da eşlik eden Kılıçdaroğlu, Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp ve bölge halkıyla da bir süre sohbet etti.
Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Eylül'ün ailesinin evinden ayrıldı.
Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum