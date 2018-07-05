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Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İl Başkanı Rıfkı Güvener ile ailenin yaşadığı eve geldi.

Burada, Eylül'ün babası Halil İbrahim ve annesi Şerife Yağlıkara'ya "başsağlığı" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eylül için okunan duaya da eşlik eden Kılıçdaroğlu, Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp ve bölge halkıyla da bir süre sohbet etti.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Eylül'ün ailesinin evinden ayrıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eylül Yağlıkara taziye ziyaret

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