Kılıçdaroğlu'ndan hastane ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece MHP ve Saadet Partisi taraftarları arasında çıkan kavgada yaralanan Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ü ziyaret etti.
Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servisine gelen Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, demokratik bir ortamda siyaset yapmanın, düşünceleri ifade etmenin, inanılan düşünceleri kamuoyuna duyurmak için pankart, afiş asmanın siyasetin bir geleneği olduğunu söyledi.
Şiddet uygulamanın, insanları sopayla dövmenin, gece yarısında baskın düzenleyerek insanları yaralamanın doğru olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bunları aşması lazım. Eğer böyle bir tablo Türkiye'nin önüne konulacaksa bu gelecek açısından da son derece vahim. Geçmişte buna benzer çok acı olaylar yaşadık. Türkiye'nin bu acı olayları yaşamaması lazım." dedi.
Kılıçdaroğlu, bütün siyasal partilerin demokratik ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğine işaret ederek her siyasal partiye saygı duyduklarını ancak bu saygının ölçüsünün şiddetin olmamasına bağlı olduğunu aktardı.
- "Bizi son derece üzdü"
Ağır yaralanan Öztürk'ün kısa süre içeresinde taburcu edileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu, bizi son derece üzdü. Benzer bir tabloyu Türkiye'nin yaşamaması lazım. En büyük arzumuz ve dileğimiz bu. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti.
1071 Malazgirt Bulvarı'nda MHP ve Saadet Partisi taraftarları arasında meydana gelen kavgada, 5 kişi yaralanmıştı.
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