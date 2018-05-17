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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin seçim kampanyasına bağış

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin seçim kampanyasına bağış

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulundu.

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