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Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bu toprakları canları pahasına savunanlara, 95 yıl önce bugün İsviçre'nin Lozan kentinde diplomasi tarihine altın harflerle geçecek bir antlaşmaya imza atanlara şükranlarımı sunuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu toprakları canları pahasına savunanlara, 95 yıl önce bugün İsviçre'nin Lozan kentinde diplomasi tarihine altın harflerle geçecek bir antlaşmaya imza atanlara şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

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Lozan Antlaşması'nın 95. yıl dönümü

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