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Kılıçdaroğlu'ndan milli sporculara kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda başarı kazanan milli sporcuların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev’i ve 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar"ı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Avrupa Atletizm Şampiyonası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ramil Guliyev Yasmani Copello Escobar

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