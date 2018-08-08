Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.
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- "Büyük değişim" beklentisi
Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor.
Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.
Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle eleştirilere maruz kalmıştı.
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