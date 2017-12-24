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Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 17:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

ANKARA (DHA) -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı Noel mesajında, "Farklılıklarımız bir çatışma sebebi değil, adaletli, huzurlu ve özgür bir ülkede yaşama kararlılığımıza güç veren zenginliğimiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hristiyan yurttaşlarımızın olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusunu kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı Noel mesajında, "Farklı din ve inançların özgürce yaşadığı Anadolu, birlikte yaşamanın, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolüdür. Anadolu'nun bu özelliği Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kesintisiz bir şekilde gelmiş, Cumhuriyetimizle birlikte daha da güçlenmiştir. Tüm yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun Cumhuriyetimizin eşit haklara sahip bireyleri olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak bir kararlılıkla geçit vermemişlerdir. Farklılıklarımız bir çatışma sebebi değil, adaletli, huzurlu ve özgür bir ülkede yaşama kararlılığımıza güç veren zenginliğimiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hristiyan yurttaşlarımızın olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusunu kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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