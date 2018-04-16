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Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütüne 'kavga etmeyin' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki programının ikinci gününde, partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütüne 'kavga etmeyin' uyarısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki programının ikinci gününde, partisinin belediye başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda, örgüte 2019 seçimlerine dair önemli mesajlar verdiği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, partililere "Kavga etmeyin" uyarısında bulunduğu öne sürüldü.
İzmir’deki bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özellikle 2019’da yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair formülleri masaya yatırdığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimleri kazanamayacağını düşünen başkan adaylarının tereddütlerinin bulunması halinde, yarıştan çekilmesini istediği ileri sürüldü. Seçimlerde yarışacak isimlerin iddialı olmasını istediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun yine bazı ilçelerde belediye başkanları ile ilçe başkanlarının sorun yaşadığını söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, örgüte kavga etmemeleri noktasında talimat verdiği öğrenilirken tüm partililerden hedefe kilitlenmelerinin istediği ifade edildi. Kavga edenlerin haklı veya haksız düşünmeden görevi bırakmasını istediği ileri sürülen Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda ayrıca şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:
"Sorun Türkiye sorunu. Kırgınlıklar kavgalar bir kenara bırakılacak. Bütün dünya bize bakıyor. Türkiye, AK Parti’den ibaret değil. Biz önce kendimize güveneceğiz sonra da halka güveneceğiz ve 2019’da başarıya ulaşacağız. Bunun ana aktörü de kadınlar olacak. Şikayetler geliyor. Kadın Kolları, 'Araç bulamıyoruz, ilçe araç vermiyor' diyor. Buna son verin. Ne gerekiyorsa yapın. İzmir tamam ama Manisa neden İzmir gibi olamıyor. Onun da düşünülmesi gerekiyor. 2019'da Türkiye’yi Mustafa Kemal’in istediği çağdaş medeniyet düzeyine getireceğiz."

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Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütüne 'kavga etmeyin' uyarısı

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