HABER

Kılıçdaroğlu’ndan Paskalya mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu olarak kabul edilen Paskalya vesilesiyle tüm Hristiyan vatandaşlarımızı kutluyorum. Dini bayramlar dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştiği; barış, huzur ve kardeşlik dualarının göğe yükseldiği özel günlerdir. Anadolu’da yüzlerce yıl tüm dini bayramlar bu ortak duyguyla kutlanmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz de Anadolu’nun yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsünü güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin ’demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol gösterici olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor! Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!
Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.