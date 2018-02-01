Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı

Kılıçdaroğlu önceki gün Merkez Yönetim Kurulu ile dün de il başkanları ile kurultay öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine; CHP lideri, kurmaylarına kurultay ile ilgili şu mesajları verdi.
PROVOKASYONA DİKKAT: Kurultayın bir bayram, şenlik havasında geçmesini istiyorum. Farklı görüşlerden farlı sloganlar atılabilir. Anlayışla, olgunlukla karşılamalıyız ve alkışlarla karşılık vermeliyiz. Provokasyon olabilir. Herkes dikkatli olmalı.
BÖLGESEL DENGELER: Bundan sonrasına delege karar verecek ve biz de bu karara saygı göstereceğiz. Anadolu'dan özellikle milletvekili çıkmayan illerden PM'ye katılımın daha çok olmasını istiyorum. Bölgesel dengeleri gözeteceğim. Rekor sayıda adaylık başvuruları nedeniyle tüzük değişikliği yapılmalı. PM adaylığı için bir kriter olmalı.
BİR TEK BİZ YAPIYORUZ: Sadece bizim partimizde il ve ilçe yöneticileri kurultaydan sonraki en üst karar alma organı, genel başkanı seçimle geliyor. Diğer partilerde bu göstermelik yapılıyor ve atamayla geliyorlar. Bazı il başkanları blok liste istiyor ama genel eğilim çarşaf listeden yana. Çarşaf liste ile seçime gidilecek.
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