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Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

CHP bu hafta sonu yapacağı 36. Olağan Kurultayında parti yönetimini belirleyecek. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi kurmaylarını, provokasyona karşı uyardı ve dikkatli olunması talimatını verdi. CHP liderinin bu uyarıyı genel başkan adaylarının taraftarları arasında bir sürtüşme yaşanabileceği ihtimalini göz önüne alarak yaptığı öğrenildi. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylıklarını açıklamıştı

Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı

Kılıçdaroğlu önceki gün Merkez Yönetim Kurulu ile dün de il başkanları ile kurultay öncesi değerlendirme toplantısı yaptı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine; CHP lideri, kurmaylarına kurultay ile ilgili şu mesajları verdi.

PROVOKASYONA DİKKAT: Kurultayın bir bayram, şenlik havasında geçmesini istiyorum. Farklı görüşlerden farlı sloganlar atılabilir. Anlayışla, olgunlukla karşılamalıyız ve alkışlarla karşılık vermeliyiz. Provokasyon olabilir. Herkes dikkatli olmalı.

BÖLGESEL DENGELER: Bundan sonrasına delege karar verecek ve biz de bu karara saygı göstereceğiz. Anadolu'dan özellikle milletvekili çıkmayan illerden PM'ye katılımın daha çok olmasını istiyorum. Bölgesel dengeleri gözeteceğim. Rekor sayıda adaylık başvuruları nedeniyle tüzük değişikliği yapılmalı. PM adaylığı için bir kriter olmalı.

BİR TEK BİZ YAPIYORUZ: Sadece bizim partimizde il ve ilçe yöneticileri kurultaydan sonraki en üst karar alma organı, genel başkanı seçimle geliyor. Diğer partilerde bu göstermelik yapılıyor ve atamayla geliyorlar. Bazı il başkanları blok liste istiyor ama genel eğilim çarşaf listeden yana. Çarşaf liste ile seçime gidilecek.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Ülkeye bir faydası olmayan seçim . hepsi seçilse ne olur bir koca hiç.. biri yalovada ağaç bırakmadı diğeri darbeci barodan diğeri nin bir özelliği yok . başta olanda na yaptığı belli değil... yani koca bir hiç......hiç hiçç
Chp'li değilim ancak kabul edelim ki ülkemizde parti içi demokrasinin uygulandığı tek parti.Diğer partiler gibi lidere kayıtsız şartsız biat kültürleri yok.Sorguluyorlar kendilerini.Tek çözemedikleri,üzerlerine mesnetli ya da mesnetsiz yapışan geçmişin yükünden kurtulamayışları...
AKŞENER yüzde 30 oy alir CHP MHP hdp nin bir varligi yok . cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde 60 oy alir... kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan son adaletsizlik ayrımcılık son bulur.. TÜRK Milleti huzur bulur.. Turkiye IYI olur..
CHP kazansin kimin genel baskan oldugu önemli degil, her türlü oyumu CHP ye veririm.
AKŞENER yüzde 30 oy alir CHP MHP hdp nin bir varligi yok . cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde 60 oy alir... kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan son adaletsizlik ayrımcılık son bulur.. TÜRK Milleti huzur bulur.. Turkiye IYI olur.
@serdar_1981_alcym tabi 30 alır ama chpkk ya genel başkan olursa veya chpkk lav edilirse
koltuk sallanıyor kemal efendi, kenara çekil de muhalefet edebilen adaylardan biri başkan olsun. Mustafa Kemal ATATÜRK'ü önder olarak görenlerden biri başkan olsun, sen ve senin gibi hdpkklılar değil.
@aksevdali_2018 HELAL OLSUN SAĞLAM KAPAK
@aksevdali_2018 keMAL IMIZI YEDİRTMEYİZ :) O bize daha çok lazım
gandi çek gitt,CHP-nin önünü aç ta bu seçimlerde değil 10 sene sonra bari chp kazansın.yeni bir lider lazım seninlen olmuyor.
kemal dursun koltuğunda bize lazım kemal olduğu sürece garanti reis:))))))
kemalcim canım benim lütfen seçim öncesi bırak tamam yani olmuyor, iyi insansın dürüst insansın lakin olmuyor işte bırak artık kaç kere seçim kaybetmen gerekiyor bırakman için kim yaprsa yapsın artık başkası geçsin direksiyona
sayın kemal bey sanırım koltuk rahat geldi kalkasın gelmiyor artık anla seninle olmuyor CHP nin önünü aç biraz partiyi biraz seçmeni birazda ülkeni düşünüyorsanız tek adam olmaz
Git artık git sen bu işi beceremiyorsun..yetersiz ve ezik kalıyorsun..
Aktırtının başkanı gibi yapışmak iyi değildir, defalarca kaybettin yine oradasın, recebim de cumhurun başına geçtiği halde aktırtının başını tercih etti, ikinizde zevk alıyor olmalısınız, Ülkeye lider lazım değil, hukukun üstünlüğüne kamu düzenine uyacak insanlar lazım
keMAL ımızı yedirtmeyiz.Allah onu CHP nin başından hiç eksik etmesin :)
@kardelentrafik evet haklısın kemal kılıçtar oglu akp yi ayakta tuttu mhp lideri bahçeli ile yedirmesenizde haklısınız
KILIÇTAR OGLU SENİN HER YERE BALIKLAMA ATLAMANDAN BU ÜLKE ZARAR GÖRÜYOR HA SAKIN BENİ KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN CHP Lİ OLMASAMDA BİR SOSYAL DEMOKRATIM BENİM İÇİN CHPDE VE İYİ PARTİDE SİYASET YAPMAK AYNIDIR ÜLKEMİ VATANIMI BAYRAGIMI CUMHURİYETİMİ SEVİYORUM BU İKİ PARTİYİDE BENİM DİR ÜLKEMİN GELECEGİ İÇİN AYIRT ETMEM BEŞAR ESADA CEVAB VER KILIÇTAR OGLU NE DİYECEKSİN MERAK EDİYORUM
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