Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak bu ülkede yoksulluğu yok etmeli, gariplerin yüzünü güldürmeli, toplumsal adaleti sağlamalı ve herkesin hakkının korunduğu bir Türkiye kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bizleri sevgi, dostluk ve dayanışma hisleriyle dolduran kutsal ramazan ayını hep birlikte idrak ettik." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, ramazan ayının "gariplerin halinden anlamak, yoksullarla dayanışmak, manevi bir arınma yaşamak için" önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ramazan aylarını ve bayramlarını mutluluk içerisinde yaşamanın yegane yolunun da bu fırsatı iyi değerlendirmek olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak bu ülkede yoksulluğu yok etmeli, gariplerin yüzünü güldürmeli, toplumsal adaleti sağlamalı ve herkesin hakkının korunduğu bir Türkiye kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 16 milyon 328 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: