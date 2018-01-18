Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Isparta'da eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın babası Süleyman Karamustafa ve Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın babası Şefik Odabaşı ile telefonda görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.