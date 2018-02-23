Kılıçdaroğlu'ndan şehit yakınlarına taziye telefonu 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'ta şehit olan sözleşmeli piyade er Cumali Gür'ün Babası Nazım Gür ile sözleşmeli piyade er Eren Çelik'in eşi Meltem Çelik ile telefonda görüştü.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.