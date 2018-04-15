Kılıçdaroğlu’ndan Suriye açıklaması (1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Orta Doğu’da denendiğini ileri sürerek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen partisinin Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi otel içindeki bir bölümde köylü kadınların sergilediği yöresel ürünler, sebze ve meyveleri inceledi. Burada kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Antalya’daki 19 ilçe başkanı, belediye başkanı ve milletvekilleriyle yaklaşık yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kadınların ‘İlerle durma’ sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bildiğim yolda ilerleyeceğim sonuna kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar yürüyeceğim. Çünkü adalet yürüyüşünde bir şey keşfettim. Kadın erkek eşitliği gördüm. Ama Maltepe’de farklı bir olay vardı. Milyonların olduğu Maltepe’de kadın yoğunluğunu, kadın ağırlığını gördüm ve anladım ki demokrasiye gerçekten sahip çıkacak olan kadınlardır. Kadınlar geleceği inşa edecek olanlardır. Çocuğunu en iyi inşa eden kadındır. Çocuğunu inşa ediyorsa bir ülkenin geleceğini de inşa edecektir. Çocuğuna duyduğu sevgiyi bir vatan sevgisi olarak görecektir. Çocuğunun en iyi koşullarda yetişmesini sağlayacaktır. En iyi okullara gitmesini, en iyi öğretmenlerle eğitim almasını isteyecektir. Yeşil alanı, doğayı isteyecektir. Yoksul aile gördüğü zaman o yoksulluk düzelinceye kadar mücadele etmeliyim diyecektir” dedi.