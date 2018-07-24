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Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Başkent Atina yakınlarında çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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