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Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 12:49 | Son Güncelleme 1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım' derse derhal CHP'den istifa etsin. Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da partsinin il kongresinde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: "Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002’ye baksınlar bir 2017’ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.

'ASGARİ ÜCRETİ NET 2000 TL YAPACAĞIZ'

Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin TL vereceğiz.

SUÇLUYU HAKİM DEĞİL SİYASİ OTORİTE BELİRLİYORSA...'

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye’de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.

'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak?

HAKİMİ DEĞİŞTİRDİLER

Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ

2019 önce yerel seçim… Adana’yı Mersin’i Balıkesir’i Antalya’yı Ankara’yı Bursa’yı İstanbul’u alacağız. Sosya bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz. Gidin İzmir’e bakın. Gidin Burdur’a hiçbir süt üreticisi şikayet etmez. Çiçek mi alacak kooperatiften alıyor. 20 Temmuz sivil darbe sürecini yaşıyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın bu ülkenin insanları var iyi insanları var aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Her yerde mücadele edeceğiz size sözüm söz gerekirse önce o bedeli bu ülke için ben ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayacağız.

DELEGE HESABI YAPANLAR İSTİFA ETSİN

Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım?' derse derhal CHP'den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Ayrıca Adana Milletvekilleri'ne sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez biz avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz."

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Anahtar Kelimeler:
istifa parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Bildiğin işleri konuş kemal bey Mal nasıl götürülür uzmanlık alanından konuş
KILIÇDAROĞLU, Dünyanın en Dürüst, En Samimi siyasetçisi... KILIÇDAROĞLU, Emeği ile çalışan, Üreten İşçimizin, Çiftçimizin, Memurumuzun Emekçimizin, Emeklimizin çektiği Ekonomik sıkıntıları biliyor. ASGARİ ÜCRET çok düşük..! BERABER ÇALIŞALIM, ÜRETELİM EŞİT, ADALETLİ PAYLAŞALIM..! ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUZ..?
muhalefetken atip tutmak kolay bir dusun bakalim hukumet neden yukseltemiyor asgari ucreti neden oy kaybetmeyi goze alarak yukseltemiyor bekara hanim bosamak kolay....
@tcvatantc bu kafayla sol bir zihniyetin iktidar olması 2250 senesinden sonra ancak olabilir
@tcvatantc adamlar koltuk istemiş Kemalda "Ben ne verirsem o "demiş ))
inönü neden Atatürk ölünce paralara kendi resmini bastırdı. neden ege adalarını yunana hibe etti. neden lozan anlaşmasında memleketi ipotek etti 2023 e kadar. kılıçdar sen bunları açıkla eski parti liderin o senin
@panyu söylediklerin doğru değil.aç tarihi oku.
adam mısın?Seninkiler fetonun paralarını başladılar mı? Yalvarıp yakarmadilar mı fetoye gel diye?NA BER?...
Anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.rüşvet ayakkabı kutularında verilmiş.uluslararası yazılım olan bylock kullanan,devletin güvencesindeki bank asyaya para yatıran,devletin güvencesindeki aktifsen e üye olan terörist yapılmış.ancak bunların devletin izin verdiği kurumlar olduğunu kimse hatırlamamış.zarrab abd den süleyman aslana ve zafer çağlayana rüşvet verdiğini bağırmış,şerefli türk yargısı kulaklarını tıkamış.aynı şerefli türk yargısı enis berberoğlu tahliye olmasın diye bir gün önce gece yarısı hakimleri değiştirmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.
Tutmayın küçük enişteyi :))) hayat huyt :))))
sizi de kızınızı da tebrik ediyoruz. dürüst ilkeli ve cumhuriyet evladı, yolun açık olsun.
BUNLAR ÇOKPOPİLİST HAREKETLER KAMAL BEY LAFI BIRAK İCRAATINI GÖRELM BUNLARI DİYEN ÇOK VEKİLİN VAR DEMKKİ KULAĞINA KADAR GELDİ GÖNDER BAKALIM 15-20 TANESİNDE BUNDAN DOLAYI YOLLADIMDE GÖRELİM
Demokratik bir hukuk devletinde, suçluyu siyasi otorite yada siyasi komisyonlar değil, bağımsız yargı belirler.. Bu ülkede demokrasi , milli irade, bağımsız yargı yoktur.. fiilen askıya alınmıştır..
Kemal bey doğru söylemiş ilk önce istanbul ili sarıyer ilçesi belediye başkanı ve saz arkadaşları istifa etse çok iyi olur ...
Asgari ücret en az 3000tl olmalıdır koyunmu besliyorsunuz??? sistem bozuk adaletsiz bir yapı tüm sistemi düzeltirsen işçinin karnı doyar yoksa mümkün değil öncelik Kadın Hakları eşitlik bunu sağlayamadıktan sonra asla demokrasi yüzü göremeyiz cesaretiniz yoksa bırakın bu işi hakkı ile yapan başa gelsin halkımızda iyi ile kötüyü ayırt etmeli özelikle din tüccarlarına karşı sert duruş olmalı siyaseti dinden ayıramazsak maalesef hiç bir vakit doğru bir düzeye erişemeyiz
avanta daire hazırlamadan ben ne olacağım diye sormayın
2019 seçimlerinde Kılıçtaroğlu Başkanlığa adaysa Erdoğan ilk turda başkan demektir..kaç yıldır siyaseti öğrenem
durmak yok reise tam destek. bu chp yi bitirmek boynumuzun borcu
iyi valla ssk yı batır memleketin altını oy her türlü teröre destek ver pkk ile kol kola ol fetönün eteğini yala sonra da dürüst ol yok öyle yedim ayağı. baş terörist bunlar.
bu ülkede chpkk ve iyi parti akıllarısıra iktidar olacaklarmış ya biraz akıl. sizi bir gecede indiririz.
kılıçdaroğluna dürüst diyen zavallılar ssk batıran kimidi
Senin defterini dürdüler bay kemal ne dersen de
senin mücadelen pkk nın mücadelesi ile aynı
Akp'nin 9 yıllık iktidar dönemi senin döneminde geçti ve kimse seni eleştirmiyecek öylemi çok komiksin kemal bey.
lafa gelince de başkalarına diktatör derler.
2019 seçimlerinde Kılıçtaroğlu Başkanlığa adaysa Erdoğan ilk turda başkan demektir.siyaset yapmayı hala öğrenemedi.sen fetöcülerin söylediklerini siyaset yapıyorum diye dillendirirsen bu ülkede size ancak fetöcüler oy verir.
Büyüksün Baba insallah gümbür gümbür iktidar olacaz gerisi teferruat.....
Akp 2007 yılında %37 alırken Chp'de sn. Baykal'ı parti içi muhalefet acımasızca eleştirirken Türkiye'de bir parti 15 yıldır iktidarı elinde tutuyorken bunun 8 yılını Kılıçdaroğlu döneminde yaşanmişken kimse seni eleştirmiyecek öylemi kemal bey sen Akp'yi besleyen ana damarsın bu elbet birgün anlaşılacak ozaman chp olurmu bilemem.
BAY KEMAL O ZAMAN chp DE ADAM BULAMAZSIN. SENDE DAHİL.
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