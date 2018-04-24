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"Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Tezcan: - "Yörük ve Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi ve Sünni'siyle büyük bir Türkiye'yiz. Bizi Kılıçdaroğlu gibiler bile bölemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nu, Yörükler ve Türkmenlerden özür dilemeye davet ediyorum"

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silifke Yörük Türkmen Çalıştay'ındaki sözlerine tepki göstererek, "Yörük ve Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi ve Sünni'siyle büyük bir Türkiye'yiz. Bizi Kılıçdaroğlu gibiler bile bölemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nu, Yörükler ve Türkmenlerden özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Tezcan, bazı AK Parti milletvekilleriyle Yörük kefiyesi takarak TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun Yörüklerin Osmanlı'nın zulmüne uğradığı ve bu zulme karşı başkaldırdıkları yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerinden dolayı kınayan Tezcan, "Oğuzlar tarih boyunca Oğuz Yabgu, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu devletlerini, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyorsan öğren." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı Sarayında Farsça konuşulurdu, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz ve öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Çünkü Osmanlı Türkler ile alay ediyordu..." açıklamalarında bulunduğunu aktaran Tezcan, şöyle devam etti:

"Cahilliğin bu kadarına 'pes' diyorum. Hiç mi Kılıçdaroğlu'nun tarih danışmanı yok. Osmanlı İmparatorluğunu kuran Oğuzlar, Yörük ve Türkmenlerdir. Selçuklu ve Osmanlı devletleri çadırlarda kurulmuş ve cihan imparatorlukları olmuştur. Osmanlı Devleti'nin öz be öz dili Türkçedir. Osmanlı'da Türkçe konuşulur ancak Osmanlıca yazılırdı. Türkçe bir dildir, binlerce yıldır Türkçe konuşuyoruz. Ayrıca Farsça o dönemin edebi dilidir. Şiirler, edebi metinler o gün için Farsça yazılmıştır. Gazneliler’den günümüze kadar Türk devletlerinin ve hükümdarlarının Fars dili ve edebiyatı ile ilgili şiirler ve mesneviler yazdığını ve söylediğini Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, öğrensin. Okuduğu tarih kitaplarını galiba tersten, ön yargılı ya da anlamadan okumuş olmalı."

Osmanlı'nın hiçbir zaman hiçbir kimsenin ve milletin diline, dinine, mezhebine, yaşantısına müdahale etmediğini, herkesin huzur ve güven içinde yaşandığına değinen Tezcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Arkadaşlar, gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." dediğini anımsattı.

Tezcan, Yörük kültürünün barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği benimsediğini bildirdi.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Biz Yörük ve Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi ve Sünni'siyle büyük bir Türkiye'yiz. Tüm renkleriyle bir olmaya, beraber olmaya ve kardeş olmaya devam edeceğiz. Bizi Kılıçdaroğlu gibiler bile bölemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nu, Yörükler ve Türkmenlerden özür dilemeye davet ediyorum."

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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yörük

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