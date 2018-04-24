"Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet ediyoruz"

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silifke Yörük Türkmen Çalıştay'ındaki sözlerine tepki göstererek, "Yörük ve Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi ve Sünni'siyle büyük bir Türkiye'yiz. Bizi Kılıçdaroğlu gibiler bile bölemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nu, Yörükler ve Türkmenlerden özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Tezcan, bazı AK Parti milletvekilleriyle Yörük kefiyesi takarak TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun Yörüklerin Osmanlı'nın zulmüne uğradığı ve bu zulme karşı başkaldırdıkları yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerinden dolayı kınayan Tezcan, "Oğuzlar tarih boyunca Oğuz Yabgu, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu devletlerini, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyorsan öğren." ifadesini kullandı.