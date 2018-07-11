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Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ali Arif Özzeybek görevinden istifa ettiğini bildirdi - Özzeybek: - "Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ali Arif Özzeybek görevinden istifa etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Özzeybek, istifasına ilişkin dilekçesini Kılıçdaroğlu'na sundu.

Dilekçede, davet üzerine 2011'de başdanışmanlık görevini kabul ettiğini belirten Özzeybek, o tarihten bugüne kadar vizyoner projelerin oluşturulması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

CHP içerisinde demokrasi ve özgürlükler temelinde atılacak adımlarla, toplumsal ve siyasi hayatın yeninden barışçıl bir iklime kavuşacağına inandığına dikkati çeken Özzeybek, şunları kaydetti:

"Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı da hayal kırıklığına uğrattı. Bu şartlar altında vatandaşlara söyleyecek yeni sözlerimiz kalmadı. Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı. Özgürlük, demokrasi, adalet, bereket ve toplumsal barış ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir siyasetçi olarak CHP içerisinde siyaset yapma olanağım günden güne tükendi. Tüm bu sebeplerle CHP üyeliğinden ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde istifa ediyorum."

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Ali Arif Özzeybek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa

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