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Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısına eşinden destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler nedeniyle yaptığı "Türk bayrağı asma çağrısı"na eşi destek verdi - Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinin penceresine Türk bayrağı astı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitler nedeniyle yaptığı "Türk bayrağı asma" çağrısı üzerine eşi Selvi Kılıçdaroğlu evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri hatırlatarak vatandaşlardan evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları asmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına eşi Selvi Kılıçdaroğlu destek verdi. Selvi Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

Çağrı sonrası CHP Genel Merkezi'ne de dev Türk bayrağı asılmıştı.

Öte yandan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, gönderdiği kısa mesajlarla partililerden de ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmalarını istedi.

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