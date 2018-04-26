Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İzmir'den aday adayı oldu

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
Buca İşçievleri’nde yaşayan aşçılıktan emekli bir baba ile evhanımı annenin 5 çocuğundan biri olan Turgay Bozoğlu (54) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca ayrıldığı İzmir’e 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olarak dönmüştü. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir'den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.
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