Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde milletvekilliğinde HDP, cumhurbaşkanlığı'nda İnce birinci

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde milletvekilliği seçimlerinde HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce birinci çıktı. İl genelinde de HDP 28 bin 219 oy alırken, CHP 14 bin 406, AK Parti ise 7 bin 348 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde de HDP birinci parti çıktı.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli genelinde, HDP 28 bin 219 oyla yüzde 51.1'lik oranla birinci parti olurken, CHP 14 bin 406 oy alarak yüzde 26.3 ile kinci parti oldu. AK Parti ise Tunceli genelinde 7 bin 348 oy ile yüzde 14.6 ile üçüncü parti oldu. Tunceli'de HDP ve CHP birer milletvekilliği çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde Muharrem İnce, en yüksek oyu yüzde 58.4 ile Kırklareli'de alırken, en yüksek ikinci oy oranına ise yüzde 58.1 ile Tunceli'de ulaştı. Tunceli'de Muharrem İnce 31 bin 478 oy alarak yüzde 58.1 oy oranı ile birinci olurken, Selahattin Demirtaş 11 bin 455 oy alarak yüzde 21.1 ile ikinci, Recep Tayyip Erdoğan da 10 bin 117 oy ile yüzde 18.7 ile üçüncü oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesi Nazimiye ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce, bin 683 oy alarak birinci olurken, Selahattin Demirtaş ise 378 oyla ikinci, Recep Tayyip Erdoğan da 371 oy alarak üçüncü oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ilçesi Nazimiye'de, milletvekilliği seçiminde HDP bin 165 oy alarak birinci parti olurken, CHP 873 oyla ikinci, AK Parti ise 212 oy alarak üçüncü parti oldu. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köy olan Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem ince 46 oy, Selahattin Demirtaş 12 ve Recep Tayyip Erdoğan ise 4 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun köyünde, milletvekilliği seçimlerinde ise HDP birici parti çıktı. Ballıca köyünde kurulan sandıkta; HDP 31, CHP 26, AK Parti 3 oy aldı.

