HABER

Kılıçdaroğlu'nun kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların dernek temsilcilerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların dernek temsilcilerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Çetin Osman Budak da hazır bulundu.

Kabil'de patlama! Çok sayıda ölü varKabil'de patlama! Çok sayıda ölü var
Genç turizmci evinde ölü bulunduGenç turizmci evinde ölü bulundu
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıskalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.