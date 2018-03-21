Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların dernek temsilcilerini kabul etti.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Çetin Osman Budak da hazır bulundu.
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