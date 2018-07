Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını CHP İzmir İl Başkanı Yücel aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- 24 HAZİRAN Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde parlamento çatısı altında görev yapmaya hak kazanan CHP İzmir milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Çocukları, eşleri ve yakınları ile mazbatalarını almaya gelen vekiller, renkli görüntüler oluşturdu. İzmir ikinci bölge birinci sıradan milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını ise CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aldı. Yücel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını yarın kendi ellerimde teslim edeceğim" diye konuştu.

CHP İzmir'den, birinci bölgeden 7, ikinci bölgeden 7 olmak üzere toplam 14 milletvekilini Meclis'e göndermeyi başardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir milletvekillerinden Tuncay Özkan hariç, tüm milletvekilleri, Kültürpark içerisinde bulunan 4 No'lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almaya geldi. Vekillere mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer ile İl Seçim Kurulu üyeleri Zeynep Topaloğlu ve Hüseyin Emin Ertem verdi. CHP'li vekilleri mazbatalarını alırken, eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. İlk mazbatayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel aldı. Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını kendi elleri ile teslim edeceğini söyleyen Yücel, "CHP olarak demokrasiyi, hukuku, adaleti sağlamak için Atatürk'ün yolunda sapmadan mücadele ediyoruz. Vekillerimiz göreve başladıkları günden itibaren, demokrasi, hukuk mücadelesi verecekler. İzmir her zaman olduğu gibi demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını alma onuru yaşadım, yarın kendisine götürüp ellerimle teslim edeceğim. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Mücadelemiz devam ediyor. Demokrasiyi egemen kılana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Mazbatasını eşi Huriye Serter ile birlikte alan Bedri Serteri ise "Hayat müşterek, ben mazbatamı eşimle almak istiyorum. Tüm seçilen vekillerimizle Ankara'da gereği neyse yapacağız. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Mazbatasını alan Selin Sayek Böke de, "Bize bu temsil onurunu veren herkese teşekkürler. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk demek için Ankara'ya yola çıkıyoruz" diye konuştu. İlk kez milletvekili adayı olan ve seçilen, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da, "CHP İzmir İl Başkanı'na, ilçe başkanlarına, kadın kollarına, gençlik kollarına, herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir halkına teşekkür ediyorum. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesine mecliste devam edeceğiz" dedi.

2 AYLIK BEBEĞİ İLE MAZBATASINI ALDI

CHP'nin İzmir dışından aday gösterdiği Mehmet Ali Çelebi de 2 aylık bebeği Ali ve eşi Kezban Merey Çelebi ile mazbatasını aldı. Seçim dönemini Şanlıurfa'da geçiren Çelebi, "Mazbatamızı almaya 2 günlükken bıraktığım Ali ile geldik. Şanlıurfa'ya gitmiştik, biliyorsunuz. Her şey onların geleceği için" diye konuştu.

'CUMHURİYETE BORÇLUYUM'

İlk kez milletvekili seçilen Ednan Arslan da, TBMM çatısı altında siyaset yapma heyecanı yaşayan yeni vekillerden oldu. Eşi Demet Arslan, 5 aylık bebeği İnci ve 8 yaşındaki oğlu Uraz ile mazbatasını almaya gelen Ednan Arslan, şunları söyledi:

"Gençlik örgütlerinden gelip milletvekili oldum. Erzincan'ın bir köyünden gelip milletvekilleri olabiliyorsam bunu Cumhuriyete borçluyum. Demokrasi mücadelemiz devam edecek. Buna inanalım. Safları sıklaştıralım."

CHP'den milletvekili seçilen Atila Sertel de mazbatasını aldı. Eşi Ziynet Sertel ile birlikte mazbatasını alan Sertel, "Ben de İl Başkanımıza, tüm örgüt kademelerine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Bu ikinci mazbatam. İzmir'i temsil etmeye çalışacağım. Bugün Sivas Katliamı'nın yaşandığı gün. Biz siyaseti insanlarımız yanmasın, kardeşçe yaşasın, adil şartlarda yaşasın dileğiyle yapıyoruz. Kıymetli eşime, torunlarıma ve örgütüme mazbatamı armağan ediyorum" dedi.

CHP'den bir kez daha milletvekili seçilerek parlamentoya giren Kamil Okyay Sındır ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bir seçimi geride bıraktık. Halkımızın iradesi ile TBMM'de bir dönem daha çalışma görevi aldım. Bu mazbata milletimizin bana verdiği görevin belgesidir. Bu görevi tüm kadrolarımız ile birlikte en doğru zamanında hizmet verebilmek adına teslim aldım. Yanımda oğlum var. Ailemin ve örgütümüzün emeğinin payı var mazbatada. Demokrasi adına, bu ülkede barış adına, daha mutlu, daha huzurlu bir toplum adına, adalet adına mazbatanın gereğini yapacağım."

Milletvekili seçilen Murat Bakan da mazbatasını alırken şu mesajları verdi:

"Çok zor bir dönem geçirdik. Türkiye zor günlerden geçti. Kutuplaşmanın yerini kardeşliğin aldığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Eşim ve oğlum başta olmak üzere aileme teşekkür ediyorum. Çok az gördüler bizi bu dönemde. Bilgi ve üretkenlik çizgisinde siyaset yapıp ülkemize katkı koyacağız."

CHP'nin İzmir'de iki kadın vekilinden biri olan ve ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapma hakkını yakalayan Sevda Erdan Kılıç, mazbatasını eşi ve çocuğuyla aldı. Kılıç, kendisi ile birlikte seçim çalışması yaptığını söylediği, ikinci bölge on dördüncü sıra milletvekili adayı Ebru Okay'ı da mazbata törenine davet etti. Kılıç, şunları söyledi:

"En büyük destekçim eşim ve oğlumla geldim. Yirmi yıldır örgütte çeşitli kademelerde görev aldım. Bundan sonra aynı mücadeleyi Meclis'te vereceğim. 2 Temmuz'da mazbata almanın gereğini yerine getireceğim."

Yeni dönemde de Meclis'te olacak olan Özcan Purçu da, "İl örgütümüze İzmirlilere teşekkür ediyorum. Herkes için elimden geleni yapacağım. Dürüstlükle hizmet edeceğim" dedi.

Üçüncü kez mazbata aldığını belirten Tacettin Bayır da şunları söyledi:

"Alıştım ben artık, 3 yılda 3 tane verdiler. Umuyorum 1 yıl sonra dördüncüsünü almak zorunda kalmayalım. Gençlere yol açalım. Diliyorum artık bu mazbatalarla milletvekili arkadaşlarım görev sürelerini tamamlasın."

Törene katılamayan Tuncay Özkan'ın mazbatasını ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yardımcısı Mehmet Şakir Başak aldı. Başak, "CHP'ye oy veren her yurttaş adına alıyoruz. Onlara layık olacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

Milletvekilleri daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.