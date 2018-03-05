Kilis Ülkü Ocakları Başkanı Yılmaz:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Bengütürk Televizyonunda yayımlanan Emre Soylu’nun hazırlayıp sunduğu “ Bizim Ocak” programına katılarak, Afrin sınır hattında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kilis Şube Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Klavuz’u ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bildi verdi.

Bizim Ocak programının konuğu olan Kilis Ülkü Ocakları Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Biz Serhad şehir Kilis’te Hakk davanın yılmaz savunucuları olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bildirdik” diyerek Afrin Zeytin Dalı Harekatını yakından takip ettiklerini söyledi.

Yılmaz Ankara dönüşü yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Türkmen Beyimiz Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’yi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’u makamlarında ziyaret ettim. Kilis’te halkın sesi olup sıkıntılarımızı dile getirdik. Afrin Zeytin Dalı Harekâtını Kilis sınır hattında yakından takip ettiğimiz için başkanlarımıza konuya ilişkin bilgi verdik. Operasyonun ne kadar ihtiyaç duyulan bir operasyon olduğunu ve sınır şehirlerinin güvenliği için elzem teşkil ettiğini söyledik. Şu unutulmamalıdır ki bizler memleket sevdalısı davanın neferleri olarak bu roketlerden asla korkmayız ve roketleri vatan aşkıyla dolu göğsümüzde söndürürüz. Afrin’de askerlerimiz ile yaptığımız röportajlarda askerlerimizin nasıl bir iman ve inanç ile savaştığını tüm dünyaya gösterdik. Büyük Türk milleti, şan ve şerefle dolu köklü bir maziye ve binlerce yıllık geçmişinin birikimiyle oluşturduğu yüksek bir medeniyete sahiptir. Hüküm sürdüğü coğrafyalara bu medeniyetin eserlerini nakşetmiş, idare ettiği halkları refaha kavuşturmuştur. İhtişamı gönülleri fetheden bu büyük millet kimseyi hakir görmediği gibi hiçbir zamanda kendisine yapılan alçak saldırıları sineye çekmemiştir. İşte bugün Emir verildiği takdirde hepimizin gönüllü askerler olduğunu söylemekten çekinmeyiz. Bizler Kilis’in nöbet tutan Hilal Bıyıklıları bundan beş asır önce Mercidabık Ovası’nda gerçekleşen cihada tam beş asır sonra tekrar şahitlik ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Kilis Ülkü Ocakları’nın önemine değinerek bizi onurlandırdılar. Ülkü Ocaklı milyonlarca evladı; töresine ve aldığı terbiyeye bağlı bir şekilde, kimin ya da kimlerin ne söylediğine bakmaksızın, liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrindedir. Türkmen beyimizin ellerini öpüp hayır dualarını alarak Ankara ziyaretimizi sonlandırdık. Yıkılsın şer odakları var olsun Ülkü ocakları diyor Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Kilisli vatandaşlarımıza selamlarını iletiyorum” dedi.