Kilis'in 2 milletvekili de AK Parti'nin

KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 milletvekilliğini de AK Parti kazandı.
Kilis'te, 85 bin 616 seçmenden yüzde 88'i sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 50.8, MHP yüzde 20.4, CHP yüzde 14.6, İYİ Parti yüzde 10.2, HDP yüzde 2.3 oranında oy aldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti, kentin 2 milletvekilliğini de kazandı. Mevcut milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile 25'inci dönem milletvekillerinden Ahmet Salih Dal, Kilis'in TBMM'deki temsilcileri oldu.
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü
Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum