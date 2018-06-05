Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda Zigana Tüneli büyüklüğünde olmasa bile bir yılda aynı anda inşa edilen yüzlerce tünel var. Onun için Allah'a hamdolsun ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor." dedi.
Gümüşhane Valiliğini ziyaret eden Işık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Vali Okay Memiş'ten yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Işık, Gümüşhane'nin AK Parti iktidarında nüfus başına en çok kamu yatırımı alan illerin başında geldiğini belirterek şöyle devam etti:
"Şehrimiz bir dönem çok yoğun göç veren bir şehirdi ve sürekli Gümüşhane dışarıya insanını gönderen, sürekli kan kaybeden bir şehir konumundaydı ama Allah'a şükürler olsun AK Parti iktidarı ile birlikte Gümüşhane'nin makus talihi değişti ve artık Gümüşhane kan kaybını durduğu gibi, dışarıdan gönderdiği insanların en azından bir kısmını geri kazanan bir vilayet haline geldi. O açıdan belki üniversitemizin de Gümüşhane'mize verdiği katkıyı zikretmemiz gerekiyor."
Gümüşhane'nin kent kültürünün çok güçlü olduğuna dikkati çeken Işık, "Adı Gümüşhane ama insanlarının altın gibi kalbi var." dedi.
Işık, ellerinden geldiğince Gümüşhane'nin her alanda yatırım alması için yapılan çalışmalara Ankara'dan destek verme sorumluluğu taşıdıklarını dile getirerek hizmetlerin başarıyla devam ettiğini anlattı.
Gümüşhane milletvekillerinin, 15 Temmuz süreci gibi olağanüstü bir süreçte dahi şehrin sorunlarının en yakın takipçileri olduğunu ifade eden Işık, hizmetlerin büyük bir kararlılıkla sürdüğünü aktardı.
- "Ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi"
Işık, Avrupa'nın en büyük tünelinin Gümüşhane'de inşa edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Avrupa'nın en uzun, 14,5 kilometre ve çift tüp tünel dünyada ikinci olacak. Bu tünelin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor yani Gümüşhane'nin dünyaya bağlanma süresi daha da kısalıyor. Trabzon'a ve dünyaya açılış mesafesi daha da kısalıyor. Burada inşallah 2019 yılının sonuna kadar Allah nasip ederse açılışı yapmayı hedefliyoruz. Bunlar bir ülkenin yani 'Bolu tünelini bu ülke, bu devlet yapamaz, biz burayı patates deposu yapalım.' denildiği bir ülkenin aslında hangi noktadan hangi noktaya geldiğinin çok güzel bir göstergesidir Zigana Tüneli. Şu anda Zigana Tüneli büyüklüğünde olmasa bile bir yılda aynı anda inşa edilen yüzlerce tünel var. Onun için Allah'a hamdolsun, ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor."
Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Haziran'da Gümüşhane'ye geleceğini bildiren Işık, şunları kaydetti:
"Başbakanımızla Salyazı Havaalanının yani Bayburt-Gümüşhane Havaalanının inşallah temelini atacağız ve kısa sürede de bu havaalanının hizmete alınmasını bekliyoruz. Artık Gümüşhane bütün dünyaya çok daha yakın olacak. Bayburt bütün dünyaya çok daha yakın olacak. Bu ve bunun gibi daha önceden hayal bile edilemeyecek projeleri artık ardı ardına hayata geçiren bir Türkiye var. Allah ülkemizin, milletimizin, memleketimizin yolunu açık eylesin. Allah memleketimizin bahtını açık eylesin. Türkiye istikrarını sürdürdükçe, Türkiye özellikle bu yürüyüşünü devam ettirdiği sürece çok daha güzel hizmetleri, çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız inşallah."
Konuşmaların ardından Işık, Vali Memiş'e plaket verdi. Memiş ise ziyaret anısına Başbakan Yardımcısı Işık'a hediye takdim etti.
Ziyarette AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer hazır bulundu.
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