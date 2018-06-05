Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda Zigana Tüneli büyüklüğünde olmasa bile bir yılda aynı anda inşa edilen yüzlerce tünel var. Onun için Allah'a hamdolsun ülkemizin gidişatı iyi, gelişmeler son derece iyi. Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor." dedi.

Gümüşhane Valiliğini ziyaret eden Işık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Vali Okay Memiş'ten yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işık, Gümüşhane'nin AK Parti iktidarında nüfus başına en çok kamu yatırımı alan illerin başında geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şehrimiz bir dönem çok yoğun göç veren bir şehirdi ve sürekli Gümüşhane dışarıya insanını gönderen, sürekli kan kaybeden bir şehir konumundaydı ama Allah'a şükürler olsun AK Parti iktidarı ile birlikte Gümüşhane'nin makus talihi değişti ve artık Gümüşhane kan kaybını durduğu gibi, dışarıdan gönderdiği insanların en azından bir kısmını geri kazanan bir vilayet haline geldi. O açıdan belki üniversitemizin de Gümüşhane'mize verdiği katkıyı zikretmemiz gerekiyor."