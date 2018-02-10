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Kim Yo-jong, Kim İl-sung’un 68 yıl sonra sınırı geçen ilk varisi oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong, beraberindeki heyetle kış olimpiyatlarının yapıldığı PyeongChang’tan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le görüşmek için Seul’e geldi.Dün TSİ 16.00’da açılışı yapılan PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılan Kuzey Kore heyeti, bugün Mavi Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong, beraberindeki heyetle kış olimpiyatlarının yapıldığı PyeongChang’tan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le görüşmek için Seul’e geldi.
Dün TSİ 16.00’da açılışı yapılan PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılan Kuzey Kore heyeti, bugün Mavi Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Olimpiyatların açılışı öncesinde Devlet Başkanı Jae-in tarafından verilen resepsiyonda Moon ve Kuzey Kore Heyeti Başkanı Kim Yong-nam sıcak bir şekilde tokalaştı. Açılış sırasında tek bir bayrak altında stada giriş yapan Koreli sporcuları hem Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve eşi, hem de Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ve Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong uzun süre ayakta alkışladı.
Mavi Saray’daki bugünkü üs düzey zirvede Kuzey Kore Halk Meclisi Başkanı Kim Young-nam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Anavatan’ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ve Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choi Hwi ile Güney Kore’den Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gon, Cumhurbaşkalığı yöneticisi Chung Eui-yong, Devlet Başkanı Baş Sekreteri Lim Jong-seok ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Seo-hoon yer aldı. Kuzey Gore’den Güney Kore’ye 8,5 yılın ardından ilk kez ziyaret yapıldı. Ayrıca Kim Yo-jong, Kore Savaşı sırasında 1950 yılından bu yana Kuzey Kore’nin kurucusu Kim İl-sung’un Güney Kore sınırına geçen ilk varisi oldu.
Yerel basında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi aracılığı ile olası bir Kuzey-Güney zirvesi için Moon’a bir mektup gönderdiği iddiaları yer aldı. Zirve sırasında görüşülen konular hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, Kuzey Kore heyetinin 11 Şubat Pazar günü Güney Kore’den ayrılmadan önce basın açıklaması yapması bekleniyor.

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