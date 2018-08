"Kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla, yaptırımla netice alamaz"

Vaat ettikleri her şeyi takip edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, 16 yıldır Antalya'yı TBMM'de temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

"Bizim herhangi bir ülkeyle neden problemimiz olsun? Herhangi bir milletle neden problemimiz olsun? Seçim zamanında herhangi bir ülkeyi seçim malzemesi yapıyor muyuz onlardan bir şey gelmediği sürece. Neden bizim seçimlerde tüm siyasi partiler 'Avusturya, Avusturya' demiyor da siz neden Türkiye diyorsunuz? Sebebi ne? Bir sebep olması lazım. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bu işler ciddi işler. Şimdi bir hastalık var. Bir ırkçılık, İslam, Türkiye düşmanlığı var ki buradan prim elde etmeye çalışıyorlar. Bunun sorumlusu ben miyim, Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da yaşayan Türkler mi? Soruyorum bir tane radikalleşen Türk yok. Terör örgütlerine katılan Türk yok. Mesele onlardaki ırkçılık, nefret hastalığının, kibrin, kendisinden olmayan her şeye karşı hoşgörüsüzlük ve nefretin tekrar nüksettiği bir hastalık. Geçmişte bu hastalıktan dolayı Avrupa birbirini kırdı. Yüzyıl din savaşları yaptılar. Yetmedi 30 yıl daha savaştılar, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı...Sonra bu ülkeyi bir araya getirmek için Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi kuruldu. 'Ekonomik çıkarlar, ortak değerler etrafında birleşelim, bir daha savaş olmasın.' Tüm bunları aşındıran bir hastalık var."

Her şeye rağmen Avrupa ülkeleriyle ilişkileri sağlıklı yürütmek için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, hiç kimsenin Türkiye'den tek taraflı, tek boyutlu, yüzünü bir tarafa dönen bir dış politika beklememesini istedi.

- "Dünyanın en küçük ülkeleriyle de müzakere yapıyorum"

"Uzlaşı kültürü olmadan ve bazı fedakarlıklar karşılıklı atılmadan yapılmadan bir anlaşma olmaz." diyen Çavuşoğlu, tek tarafın dayatmasının uzlaşı olmadığını bildirdi. Bu kültürün dayatma, ders verme, yüksekten konuşma ve kibir olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diplomasiyse varız, her türlü müzakereye açığız. Sonuçta olur ya da olmaz ama bir şartla karşı tarafı da eşit ortak olarak göreceksin. Türkiye olarak dünyanın en küçük ülkeleriyle de müzakere yapıyorum. Çünkü BM'de herkesin bir oyu var. Onlarla da ticaret yapıyorum. Bir konuda uzlaşıyorum. O ülkelere tepeden bakmıyorum ki. 'Sen küçüksün. Ben ne dersem onu yap' demiyorum ki. 'Gel arkadaş gel. Afrika'nın çözümlerine Afrika'nın çözümünü bulalım' diyorum. IMF gibi standart bir politika dayatmıyorum. Ben o ülkeleri küçük görmüyorum. Bana karşı tepeden bakma anlayışını da benim kabul etmem mümkün değil. Bakıyoruz herkesin vatandaşı suçsuz. Yurt dışında herhangi bir suça karışan, kamyon şoförümüz oluyor, başka bir şey oluyor, organize suç da olur. Her ülkenin vatandaşı suça karışır. Türkiye'de de farklı ülkelerin vatandaşları suça karışıyor öyle ya da böyle. Bazıları da ajan. Hele hele gazetecileri ajan olarak kullanıyorlar. Yakalandığı zaman 'Türkiye'ye baskı yapıyor. Gazetecileri içeri atıyorsun' diye baskı yaparak kurtarmaya çalış. Bakıyoruz o ülkelerin vatandaşlarının hepsi suçsuz. Sanki sütten çıkmış ak kaşık, annesinden yeni doğan bir bebek gibi suçsuz. Kardeşim her insan suç işleyebilir. Burada nedir hukuk vardır, yasa vardır bu işler. Herkes kendi vatandaşından dolayı başka ülkeyle kavga etmeye başlarsa o zaman uluslararası hukuk da kalmaz. O zaman bazı ülkelere savaş da açmamız lazım. Bu anlayışla. Bunları, bu anlayışları değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye içinde de dünyada da en çok zorlandığımız şey nedir biliyor musunuz? Mantalite değişikliğini gerçekleştirmek. Alışkanlıklar. Bu yargıda da yürütmede de bürokraside de var. Vatandaş gerçekten bizden önde gidiyor. Aynı şeyleri uluslararası örgütlerde de görüyoruz. Benim bakanlığım bana göre dünyanın en iyi bakanlıklarından bir tanesi. Kendi bakanlıklarımızda da 40 yıldır devam eden alışkanlıklar var. Anlattığım zaman 'Bunu hiç düşünemedik' diyorlar. Onları suçlamıyorum ama bunu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yeni sistemin amacı bu."