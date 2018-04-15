"Kimyasal silahı kim kullanıyorsa, karşısındayız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimyasal silahı kim kullanıyorsa, nükleer silahı kim bulunduruyor ve kullanarak dünya barışını tehdit ediyorsa belasını bulsun. Karşısındayız." dedi.

Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki gece Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye hava saldırısında bulunduğunu hatırlattı.

Havadan ve denizden atılan füzelerle Suriye topraklarının bombalandığını anımsatan Özel, "Bu bombardıman Suriye'de tamamına yakını Müslüman olan halk için en kutsal gecelerden bir tanesi olan Miraç Kandili'nde yapıldı. Miraç Kandili'nde gökten rahmet ve af yağmasını bekleyenler, avuçlarını açtıklarında üzerlerine emperyalistlerin füzelerinin, bombalarının yağdığını gördüler." ifadesini kullandı.

Özel, Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa Birleşmiş Milletlerin (BM) kararıyla en ağır cezanın verilmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletlerden oraya bir heyet gitmesine saatler kala ki Nükleer Silahların Yasaklanması Komitesinin başkanı da bir Türk büyükelçidir. Gidip bakacaklardı, orada kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Kullanıldıysa kim kullandı? Acaba Esad mı kullandı yoksa rejime karşı bir müdahaleyi mümkün kılmak için o beyaz bereliler denenler mi kullandı? Her şeyin açığa çıkmasına saatler vardı. Beklemeden bombardıman yaptılar. 12, 24 veya 48 saat neden beklemediniz, bomba yağdırdınız? Soran yok."