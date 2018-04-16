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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanları Suriye’ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları çarşamba günü Suriye’nin Duma kentine gidecek.Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, bugün Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleştirdiği basın konferansında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının Çarşamba günü Suriye’nin kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Duma şehrine gideceklerini açıkladı.ABD, İngiltere ve Fransa Esad rejiminin Duma şehrinde yaptığı saldırılarda kimyasal silah kullandığını söylemelerine karşın, Moskova bölgede, Rusya Güvenlik Güçleri yetkililerinin yaptığı araştırmalarda kimyasal silah izine rastlanmadığını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları çarşamba günü Suriye’nin Duma kentine gidecek.
Rusya Savunma Bakanı Igor Kirillov, bugün Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleştirdiği basın konferansında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının Çarşamba günü Suriye’nin kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Duma şehrine gideceklerini açıkladı.
ABD, İngiltere ve Fransa Esad rejiminin Duma şehrinde yaptığı saldırılarda kimyasal silah kullandığını söylemelerine karşın, Moskova bölgede, Rusya Güvenlik Güçleri yetkililerinin yaptığı araştırmalarda kimyasal silah izine rastlanmadığını duyurmuştu.

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