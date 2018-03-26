HABER

Kır: “Güzel hizmetlere imza atacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı 6.

Kır: “Güzel hizmetlere imza atacağız”

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen İnşaat Mühendisi Cenan Kır, “Güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.
Başkan Cenan Kır yaptığı açıklamada ilçenin tüm sorunlarını bildiğini, ama öncelikle Dolunay Mahallesi’ndeki kavşak ve sinyalizasyon sorununu ele alacağını söyledi. Kır, “Bu sorunun ilçe halkının canını sıktığını biliyorum. Çok yakından takip etmemize rağmen bir türlü sonuca ulaşamadık. Ancak, kon bizim takip alanımızda. Kısa bir zamanda çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Hayırlı olsun ziyaretlerin tamamlanmasından sonra yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kolları sıvayıp, yarım kalan ve ilçe halkı tarafından beklenilen hizmetleri süratle gerçekleşmesi için çaba sarf edeceklerini ifade eden Kır, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatsa Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Bakanımız Numan Kurtulmuş ilçemize kalıcı eserler bıraktılar ve bırakmaya da devam ediyorlar. Yine birlikte el ele vererek hizmet kervanımızı birlikte sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.