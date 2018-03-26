AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen İnşaat Mühendisi Cenan Kır, “Güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.

Başkan Cenan Kır yaptığı açıklamada ilçenin tüm sorunlarını bildiğini, ama öncelikle Dolunay Mahallesi’ndeki kavşak ve sinyalizasyon sorununu ele alacağını söyledi. Kır, “Bu sorunun ilçe halkının canını sıktığını biliyorum. Çok yakından takip etmemize rağmen bir türlü sonuca ulaşamadık. Ancak, kon bizim takip alanımızda. Kısa bir zamanda çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Hayırlı olsun ziyaretlerin tamamlanmasından sonra yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kolları sıvayıp, yarım kalan ve ilçe halkı tarafından beklenilen hizmetleri süratle gerçekleşmesi için çaba sarf edeceklerini ifade eden Kır, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatsa Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Bakanımız Numan Kurtulmuş ilçemize kalıcı eserler bıraktılar ve bırakmaya da devam ediyorlar. Yine birlikte el ele vererek hizmet kervanımızı birlikte sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.