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Kırgızistan Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu feshetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Kırgısiztan Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayan bakanlar kurulunu feshetti.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Servisi, Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov’un Başbakan Sapar Isakov başkanlığındaki bakanlar kurulunu feshettiğini bildirdi.Kırgızistan Parlamentosu’nda dün güven oylaması yapılmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Kırgısiztan Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayan bakanlar kurulunu feshetti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Servisi, Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov’un Başbakan Sapar Isakov başkanlığındaki bakanlar kurulunu feshettiğini bildirdi.
Kırgızistan Parlamentosu’nda dün güven oylaması yapılmıştı. Oylamada, Başbakan Sapar Isakov liderliğindeki hükümetin güvenoyu alamadığı bildirilmişti. Parlamento sözcüsü, "Bu hareket, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından desteklendi" diyerek, ilgili kararın yakında Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov’a gönderileceğini belirtmişti.

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