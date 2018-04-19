Kırgızistan Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Kırgısiztan Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayan bakanlar kurulunu feshetti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Servisi, Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov’un Başbakan Sapar Isakov başkanlığındaki bakanlar kurulunu feshettiğini bildirdi.
Kırgızistan Parlamentosu’nda dün güven oylaması yapılmıştı. Oylamada, Başbakan Sapar Isakov liderliğindeki hükümetin güvenoyu alamadığı bildirilmişti. Parlamento sözcüsü, "Bu hareket, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından desteklendi" diyerek, ilgili kararın yakında Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov’a gönderileceğini belirtmişti.
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