Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Türkiye’ye gelecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 9-11 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklama göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 9-11 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini ve ikili işbirliği imkanlarını ele almaları için önemli bir fırsat teşkil edecek. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması, başta Türk Konseyi olmak üzere bölgesel işbirliği imkanlarının da değerlendirilmesi planlanıyor.
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