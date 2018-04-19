Kırgızistan hükümeti parlamentodan güvenoyu alamadı

Kırgısiztan Parlamentosu’nda dün gerçekleştirilen oylamada hükümet ve Başbakan Sapar Isakov güvenoyu alamadı.

Kırgızistan Parlamentosu’nda dün güven oylaması yapıldı. Oylamada, Başbakan Sapar Isakov liderliğindeki hükümetin güvenoyu alamadığı bildirildi. Parlamento sözcüsü, "Bu hareket, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından desteklendi" diyerek, ilgili kararın yakında Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov’a gönderileceğini belirtti.