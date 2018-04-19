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Kırgızistan hükümeti parlamentodan güvenoyu alamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kırgızistan Parlamentosu’nda Başbakan Sapar İsakov’un liderliğindeki hükümet güvenoyu alamadı.Kırgızistan Parlamentosu’nda dün yapılan güven oylamasında Başbakan Sapar İsakov’un liderliğindeki hükümet güvenoyu alamadı.

Kırgızistan Parlamentosu’nda Başbakan Sapar İsakov’un liderliğindeki hükümet güvenoyu alamadı.
Kırgızistan Parlamentosu’nda dün yapılan güven oylamasında Başbakan Sapar İsakov’un liderliğindeki hükümet güvenoyu alamadı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün Kırgızistan hükümetini görevden almaya karar verdiğini açıkladı. Kabine kuruluncaya kadar mevcut üyeler görevlerini yerine getirecek. Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından atanan 40 yaşındaki İsakov, kabinesinin ekonomideki başarısızlığı nedeniyle eleştiriliyordu. Parlamentonun yeni kabine görüşmeleri için toplanması bekleniyor.

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