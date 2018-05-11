Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan CHP'ye geçti

Kırıkkale Belediyesi'nin eski Başkanı MHP'li Mustafa Pekdoğan, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Uzun bir süre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çalışan Pekdoğan, adaylık dosyasını genel merkeze sundu.

MUSTAFA PEKDOĞAN KİMDİR?

1958 yılında kırıkkalede doğdu. İlk orta lise eğitimini kırıkkalede tamamladı. Erciyes üniversitesinde elekrtonik mühendisliği okudu.

1993-1995 yıllarında Tek kırıkkale müessese müdürlüğü yaptı. 1995-1999 yılları arası Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş de Genel müdür yardımcılığı yaptı.

1999-2004 yılları arasında MHP den Kırıkkale belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığından sonra iki dönem Mhp’de MYK merkez karar yürütme kurulu üyeliği yaptı.

