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Kırıkkale'de 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de alacak kavgasında 2 kişiyi öldüren E.B.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta alacak kavgasında E.B.,  T.D.

Kırıkkale'de 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE,(DHA)- KIRIKKALE'de alacak kavgasında 2 kişiyi öldüren E.B.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta alacak kavgasında E.B., T.D. ile N.N.E.'yi tüfekle öldürdü. Polis ekipleri tarafından emniyetteki sorgusunda, öldürdüğü kişilerle Manisa ve Sakarya'ya inşaat malzemesi almaya gittiklerini söyleyen E.B.'nin, "Herhangi bir malzeme almadan Ankara'ya geri döndük. Benim yüzümden zarar ettiklerini söylediler. Bana küfür ettiler. Onlardan kurtulmak için 'Kırıkkale'ye gidelim paranızı vereyim' dedim. Kırıkkale'de bulunan evime geldikten sonra bana bıçak çektiler. Bunun üzerine evde bulunan pompalı tüfeğim ile ateş ettim" dediği öğrenihldi.
E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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