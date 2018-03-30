Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu TBMM'de

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Şahin, Kırım Tatar halkının efsanevi lideri Kerimoğlu, Ukrayna parlamentosu milletvekilleri ve Kırım Tatar Meclisi üyelerini TBMM'de ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Şahin, ortaokul ve lise dönemlerinde Kırımoğlu'nun kitaplarını okuyarak, onun efsanevi liderliğini örnek alarak büyüdüklerini belirterek, Kırımoğlu'nun yanında olmaktan son derce mutlu olduğunu anlattı. Kırımoğlu'nun verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırım'daki soydaşlarımızın esenliklerine, hak ve menfaatlerinin korunmasına özel önem veriyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı bir kere daha yinelemek istiyorum. Kırım Tatar Türklerinin güvenliğinin sağlanması, hak ve hürriyetlerinin güven altına alınması temel önceliğimizdir.

Yarımadadaki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Kırım'daki mağduriyetlerin giderilmesi için tüm taraflarla temas içinde olmayı sürdüreceğiz. Kırım meselesini uluslararası platformlarda işlemeye devam edeceğiz. Yarımadadaki durumun yerinde tespiti için uluslararası örgütlerin bölgeye temsilci göndermeleri için girişimde bulunuyoruz." Şahin, Ukrayna ile ilişkiler de memnuniyet verici bir ivme yakaladıklarını anımsatarak, iş birliğinin her alanda geliştiğini ifade etti. - "İşgal her gün bizim halkımız için büyük eziyet, işkencedir" Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım'ın işgalinin üzerinden 4 yıl geçtiğine işaret ederek, "Bu işgal dünya tarafından tanınmazken sadece Rusya'ya uşaklık yapan birkaç ülke tanıdı. Buna rağmen işgal devam ediyor. Bu işgal her gün bizim halkımız için büyük eziyet, işkencedir. Aldığımız malumata göre, şimdiye kadar en azından 50 bine yakın soydaşımız Kırım yarımadasını terk etmeye mecbur oldu." dedi. Yaşananların uluslararası kaidelere göre askeri suç sayıldığına dikkati çeken Kırımoğlu, bu suçun devam ettiğini, Kırım Yarımadası'ndaki kültür varlıklarını yok edildiğini ve yarımadanın askeri depo haline dönüştürüldüğünü söyledi.